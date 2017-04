Trump desafia imprensa e tribunais

RTP 30 Abr, 2017, 08:47 / atualizado em 30 Abr, 2017, 09:02 | Mundo

No discurso pntem pronunciado por ocasião dos cem dias de mandato, o inquilino da Casa Branca atacou um grande grupo de artistas de Hollywood e de meios de comunicação social que, ao mesmo tempo, se juntaram ao "jantar dos correspondentes da Casa Branca sem o presidente".



Donald Trump congratulou-se por passar a noite longe de Washington, entre pessoas muito melhores do que os artistas e os profissionais da informação. Os media, disse também Trump, fazem parte do problema e têm prioridades que não são as dele, presidente - "nem as vossas", acrescentou dirigindo-se à audiência.Voltando a repetir que "a agenda deles não é a vossa agenda", o presidente anunciou, algo enigmaticamente, que iria tomar nas próximas duas semanas "uma importante decisão quanto aos poderes atribuídos", rematando depois, em tom de desafio: "E então veremos o que acontece".Trump lembrou vários atentados, a começar pelo 11 de Setembro, acrescentando que há já suficientes problemas nos Estados Unidos para que continuem a ser admitidas no país pessoas que põem em risco a segurança dos cidadãos.E, mais uma vez em tom de desafio, agora como recado às diversas instâncias judiciais que torpedearam a proibição de entrada de pessoas de diversos países de maioria muçulmana, reafirmou: "Vamos continuar a manter os terroristas radicais islâmicos fora do nosso país".