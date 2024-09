Trump descarta cenário de nova investida para a Casa Branca em 2028

, respondeu Trump, quando questionado se pensava voltar a candidatar-se nas eleições daqui a quatro anos, caso não seja eleito este ano.. Contudo, se não vencer estas eleições descarta a possibilidade de concorrer novamente., sublinhou.É a terceira vez consecutiva que Donald Trump é candidato à Casa Branca, tendo sido derrotado por Joe Biden nas anteriores.Desde a desistência de Biden, que estava em dificuldades nas sondagens, o resultado das eleições presidenciais está mais incerto do que nunca. Donald Trump e Kamala Harris estão empatados em vários Estados.

Trump menos confiante com eleição

O candidato republicano, que nunca reconheceu a derrota contra Joe Biden em 2020, descartou ao longo dos últimos meses um cenário em que não vencesse as eleições deste ano. Mas na entrevista divulgada esta segunda-feira,Durante um evento realizado pelo Comité Judaico-Americano na quinta-feira, Trump mencionou que qualquer derrota seria, em parte, culpa dos eleitores judeus., disse, de acordo com a imprensa norte-americana.Comentários que foram cirticado pela campanha de Harris e pelo Comité Judaico-Americano e pela Liga Antidifamação, organizações apartidárias.Nos principais Estados dos EUA, que podem ser decisivos para o resultado final, Harris tem um ligeiro avanço de 51 a 49 por cento, o que é uma ligeira melhora em relação aos 50 por cento comparativamente a uma sondagem semelhante realizada no mês passado pela CBS.Questionado se já tinha nomes pensados para a sua Administração, caso seja eleito,, rematou.