"Traiu os nossos valores". Republicanos apoiam Kamala contra um Trump "inapto"

Na carta aberta sublinham que quem desempenha a função de presidente dos Estados Unidos “deve ser um líder com princípios, sério e firme” e “acreditamos que ela possui as qualidades essenciais para servir como presidente e Donald Trump não. Portanto, apoiamos a sua eleição para presidente”. Isto, apesar de reconhecerem que vão discordar de Kamala Harris em questões de política interna e externa. “Opomo-nos firmemente à eleição de Donald Trump”.





Lembram que Trump foi um presidente que “promoveu o caos diário no governo, elogiou os nossos inimigos e minou os nossos aliados, (…) menosprezou os nossos veteranos, colocou o seu interesse pessoal acima dos interesses nacionais”. “Traiu os nossos valores, a democracia e o documento fundador deste país”.





São mais de uma centena os signatários, onde se incluem republicanos como William Webster, antigo diretor da CIA e do FBI durante as administrações Reagan e Bush, bem como Michael Hayden, antigo diretor da CIA e da NSA durante as administrações Bush e Obama.







Antigos funcionários das administrações presidenciais dos republicanos Ronald Reagan, George Bush, George W Bush e Donald Trump assinam esta carta aberta. Outro nome importante na história do partido Republicano é o de Chuck Hagel, senador do Nebraska entre 1997 to 2009, tendo sido também secretário da Defesa nos EUA.







Tambémque colaboraram com as administrações de Bill Clinton e de Barack Obama, um exemplo é William Cohen que foi secretário da Defesa de Clinton.