Trump deseja que aquecimento global aqueça fim do ano nos EUA

Num tweet sarcástico, o Presidente põe implicitamente em causa o aquecimento global, no qual não acredita. Aponta ainda à Administração de Barack Obama e aos defensores das alterações climáticas, incluindo o resto do mundo que assinou o Acordo de Paris.



In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!