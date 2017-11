Trump diz a presidente egípcio que EUA vão continuar a defender Egito

Lusa25 Nov, 2017, 08:04 / atualizado em 25 Nov, 2017, 08:06 | Mundo

Numa conversa realizada na sexta-feira com Abdel Fattah al-Sisi, Donald Trump condenou o ataque terrorista perpetrado horas antes contra uma mesquita no Egito, informou a Casa Branca em comunicado.

Durante a conversa, o Presidente dos EUA transmitiu ao seu homólogo egípcio que a comunidade internacional "não poder tolerar grupos terroristas bárbaros".

Para o evitar, disse, devem reforçar-se os esforços para "vencer o terrorismo e o extremismo em todas as suas formas".

Numa mensagem prévia na rede social Twitter, Trump escreveu que é preciso ser mais "duros e inteligentes" do que nunca para combater o terrorismo.

Na sequência do ataque, Trump insistiu em duas das suas polémicas medidas: o veto migratório contra indivíduos de seis países predominantemente muçulmanos e a construção do muro na fronteira com o México.

Pelo menos 235 pessoas morreram no atentado de sexta-feira contra a mesquita de al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte, no Egito.

O número de feridos no ataque, que ainda não foi reivindicado, também foi atualizado para 130.

Os atacantes colocaram explosivos artesanais em volta da mesquita e fizeram-nos detonar quando os fiéis saíam da oração de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, segundo fonte dos serviços de segurança.

Os atacantes também dispararam sobre os fiéis que fugiam.

As autoridades egípcias combatem nesta região várias organizações `jihadistas`, incluindo o ramo egípcio do grupo Estado Islâmico.