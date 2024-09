Trump encontra-se com Zelensky após meses de críticas ao presidente ucraniano

"Como sabem, Zelensky pediu para se encontrar comigo. Encontrar-me-ei com ele amanhã de manhã, por volta das 9h45 na Trump Tower", em nova Iorque, afirmou Trump.



O candidato republicano parece ter mudado de ideias, depois de pessoas próximas a Trump e da sua campanha eleitoral terem afirmado que o encontro entre os dois era extremamente improvável.



Donald Trump tem criticado repetidamente o apoio dado pelos EUA a Kiev, considerando que é um “desperdício de dinheiro”.



Ao anunciar o encontro com o líder ucraniano, Trump repetiu a sua antiga afirmação de que, caso vença as eleições, acaba com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em “24 horas”, sem adiantar detalhes.



Zelensky, por sua vez, afirmou recentemente à revista New Yorker que Trump "não sabe realmente como parar a guerra".



Zelensky, que está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, encontrou-se na quinta-feira com o presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca Kamala Harris.



O presidente ucraniano aproveitou o encontro para apresentar o que chama de “plano da vitória”. Biden, por sua vez, anunciou um novo pacote de ajuda militar de mais de oito mil milhões de dólares, enquanto Harris reafirmou o seu apoio a Kiev, ao mesmo tempo que acusou Trump de não defender o Leste Europeu.

Em conferência de imprensa na quinta-feira, Donald Trump confirmou o encontro com Volodymyr Zelensky.O candidato republicano parece ter mudado de ideias, depois de pessoas próximas a Trump e da sua campanha eleitoral terem afirmado que o encontro entre os dois era extremamente improvável.Donald Trump tem criticado repetidamente o apoio dado pelos EUA a Kiev, considerando que é um “desperdício de dinheiro”.Zelensky, por sua vez, afirmou recentemente à revistaque Trump "não sabe realmente como parar a guerra".O presidente ucraniano aproveitou o encontro para apresentar o que chama de “plano da vitória”. Biden, por sua vez, anunciou um novo pacote de ajuda militar de mais de oito mil milhões de dólares, enquanto Harris reafirmou o seu apoio a Kiev, ao mesmo tempo que acusou Trump de não defender o Leste Europeu. Drone russo pode ter violado o espaço aéreo da Roménia

Enquanto Zelensky visita os EUA, os ataques de drones continuam na Ucrânia. Na quinta-feira à noite, três pessoas foram mortas e outras 14 ficaram feridas num ataque com drones russos em Izmail, uma cidade portuária no Rio Danúbio.



O Ministério da Defesa da Roménia disse que é possível que um dos drones russos envolvidos no ataque tenha cruzado a fronteira para a Roménia, um Estado-membro da NATO, “por um período muito breve de menos de três minutos”.



"O sistema de radar da Roménia identificou a possibilidade de que um dos drones envolvidos no ataque à Ucrânia tenha cruzado o espaço aéreo romeno por um período muito breve de menos de três minutos na área de fronteira", disse o Ministério romeno.



Desde o início da guerra, a Roménia – que partilha uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia – tem condenado regularmente repetidas incursões no seu espaço aéreo e tem encontrado vários destroços de drones.



Enquanto Zelensky visita os EUA, os ataques decontinuam na Ucrânia. Na quinta-feira à noite, três pessoas foram mortas e outras 14 ficaram feridas num ataque com drones russos em Izmail, uma cidade portuária no Rio Danúbio."O sistema de radar da Roménia identificou a possibilidade de que um dos drones envolvidos no ataque à Ucrânia tenha cruzado o espaço aéreo romeno por um período muito breve de menos de três minutos na área de fronteira", disse o Ministério romeno.Desde o início da guerra, a Roménia – que partilha uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia – tem condenado regularmente repetidas incursões no seu espaço aéreo e tem encontrado vários destroços de drones. c/ agências