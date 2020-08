Trump encoraja voto por correio na Florida

Os democratas têm atualmente cerca de 1,9 milhões de inscritos naquele estado para votar por correio , quase 600.000 mais do que os 1,3 milhões dos republicanos, segundo o secretário de Estado da Florida.Em 2016, os dois campos tinham cerca de 1,3 milhões de inscritos antes das eleições gerais.", escreveu Trump no Twitter.Trump elaborou a razão pela qual apoia a votação por correio na Florida, mas não em qualquer outro lugar."Eles têm feito isto durante muitos anos e tornaram-no realmente fantástico", disse Trump."Isto levou anos a fazer", acrescentou. "Isto não leva semanas ou meses". No caso do Nevada, eles vão votar em questão de semanas. E não se pode fazer isso", reforçou.









Na terça-feira, o sindicato de trabalhadores dos serviços postais dos Estados Unidos acusou Donald Trump, de tentar "demonizar" os correios e rejeitou a possibilidade de adiamento das eleições, num comunicado de imprensa enviado à Lusa.Na nota, o sindicato afirma que "".Para o sindicato, que representa 200 mil funcionários e aposentados dos correios dos EUA, os "ataques furiosos" de Donald Trump chegaram a "um novo patamar" com "acusações infundadas de fraude maciça" nos votos por correspondência e possível adiamento das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.", lê-se na declaração, que lembra o "orgulho" dos trabalhadores dos correios em "atender às necessidades de voto por correspondência há gerações, inclusive para militares no estrangeiro".

"Durante a pandemia, qualquer pessoa que acredite no direito de voto deve adotar entusiasticamente a votação por correspondência. Sem isso, a oportunidade de exercer com segurança o direito ao voto vai ser negada a dezenas de milhões de eleitores", declarou o sindicato.