Trump espera pela confirmação oficial da derrota nas eleições

Questionado se deixaria a Casa Branca no caso do colégio dos grande eleitores confirmar a vitória do democrata Joe Biden, Trump afirmou: "".Contudo, acrescentou: "".Esta semana, a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos apurou que Joe Biden é o "aparente vencedor" das eleições presidenciais, `abrindo caminho` para a transição formal que estava a ser bloqueada pela administração Trump.O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delgados eleitos pelos estados em função da sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo que seja por um único voto, garante todos os representantes desse estado, com exceção do Nebrasca e Maine.

O próximo presidente dos Estados Unidos toma posse a 20 de janeiro de 2021.