Trump exige pedido de desculpas a bispa que pediu "misericórdia" para migrantes e pessoas LGBTQ+

, pediu a reverenda Mariann Budde durante um sermão de oração inaugural na Catedral Nacional de Washington, na terça-feira.Donald Trump já reagiu e exige um pedido de desculpas público da bispa episcopal e da Igreja. Numa publicação nas redes sociais, o presidente norte-americano acusa Mariann Budde de pertencer “à esquerda radical” e de “não ser inteligente nem convincente”.

“Para além das suas declarações inapropriadas, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa no seu trabalho! Ela e sua Igreja devem um pedido de desculpas ao público!”, escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.





At the inaugural prayer service, the Right Rev. Mariann Budde, the Episcopal bishop of Washington, made a direct appeal to President Donald Trump to have mercy on the LGBTQ+ community and undocumented migrant workers. pic.twitter.com/LtrjCenVuX