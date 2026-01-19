Trump insiste que chegou a hora de eliminar a ameaça russa na ilha

"Há 20 anos que a NATO diz à Dinamarca que deve eliminar a ameaça russa da Gronelândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu. Chegou o momento e isso será feito", declarou Trump na sua rede social Truth Social.

O líder norte-americano tem declarado há semanas que os Estados Unidos devem assumir o controlo da ilha "a qualquer custo", com o alegado objetivo de impedir que a China ou a Rússia ocupem primeiro o território.

No sábado, ameaçou ainda impor tarifas de 10%, com efeitos a partir de 01 de fevereiro, sobre produtos da Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Dinamarca - membros da NATO que enviaram tropas para a Gronelândia - como tática de pressão para garantir o seu apoio aos seus planos de anexação.

Este valor poderá subir para 25% a partir de junho, caso estes países persistam na sua posição.

Isto levou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a anunciar no domingo que iria convocar uma reunião extraordinária dos Estados-membros "nos próximos dias" para "coordenar ainda mais" a resposta do bloco às tarifas anunciadas.