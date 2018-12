Trump muda radicalmente de posição sobre as despesas militares

Num twitter de hoje, Donald Trump manifesta a expectativa de que, depois de ter cortado nas taxas alfandegárias que limitavam as exportações da indústria automóvel norte-americana, o presidente chinês, Xi Jin Ping, tal como o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em breve começará a negociar sobre o modo de travar a incontrolável corrida armamentista.

Seguidamente, Trump queixa-se porque "os Estados Unidos gastaram neste ano 716 mil milhões de dólares [com as Forças Armadas]. Uma loucura!"

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!