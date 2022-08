Trump na mira da justiça. Círculo do ex-presidente sofre várias investidas

Os advogados de Rudy Giuliani foram informados de que o antigo advogado de Donald Trump é alvo de uma investigação criminal no Estado da Geórgia por interferência nas eleições de 2020 a favor do ex-presidente. A Justiça americana recusou entretanto dar pormenores sobre as buscas à casa de Trump, que exige a devolução dos documentos levados e acusa o FBI de roubar passaportes.