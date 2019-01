Trump ordenou ao advogado para mentir ao Congresso sobre negócios russos

Alexandre Brito - RTP18 Jan, 2019, 10:28 / atualizado em 18 Jan, 2019, 10:32 | Mundo

Michael Cohen, que era advogado de Trump, está no centro da investigação em curso sobre o alegado conluio de Trump com a Rússia | Reuters

Donald Trump, para além de ter dado ordens ao advogado para mentir no Congresso, terá apoiado um plano de Michael Cohen relacionado com uma visita a Moscovo. Com a campanha presidencial em curso, Cohen iria encontrar-se pessoalmente com Vladimir Putin para acelerar as negociações sobre a torre Trump na Rússia.







"Faz com que aconteça", terá dito Trump ao advogado.





Ainda de acordo com o BuzzFeed, mesmo perante as declarações públicas de Trump, negando qualquer negócio com a Rússia, tanto o então candidato presidencial como os seus filhos Ivanka e Donald Trump Jr. terão recebido informações constantes e atualizadas sobre os avanços do projeto imobiliário.







Michael Cohen assumiu em novembro culpa por ter mentido no testemunho que enviou por escrito ao Senado. O procurador especial Robert Mueller, que está a investigar o caso, disse na altura que as falsas declarações de Cohen serviriam para "minimizar ligações entre o projeto de Moscovo e o indivíduo 1" - que será Donald Trump - "na esperança de limitar a investigação".





mesmo depois das eleições o presidente lhe deu instruções claras para mentir e afirmar que as negociações em Moscovo terminaram meses antes do que realmente aconteceu.

Escreve ainda o BuzzFeed que as suas fontes adiantaram que Cohen disse que





Foto: Marcos Brindicci - Reuters







O pedido de Trump para que o advogado mentisse terá sido reafirmado por várias testemunhas da organização Trump. Mueller terá ainda emails, mensagens de texto e outros documentos que provam essas instruções.



As declarações de Cohen estão a abalar o próprio presidente dos EUA, que já terá admitido perante os elementos mais próximos o receio de um impeachment.





Durante a campanha, Trump negou sempre qualquer negócio ou interesses financeiros com a Rússia.





Este depoimento parece no entanto indicar que, nos bastidores, Trump estava a tentar que a construção da torre em Moscovo fosse uma realidade, com potenciais lucros na ordem dos 300 milhões de dólares.