Trump prevê que guerra no Irão acabe "imediatamente após as eleições" intercalares nos EUA

Os iranianos "não vão aguentar muito mais", disse o líder norte-americano aos jornalistas na pista da Base Aérea de Andrews, perto de Washington, acrescentando que "estão a tentar desesperadamente influenciar as eleições".

Do mesmo modo, Trump anteviu que o preço da gasolina, que atualmente ultrapassa os quatro dólares (3,43 euros) por galão (3,8 litros), vai descer consideravelmente, podendo baixar para menos de dois dólares.

Mais de seis meses após o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, o conflito continua sem saída à vista, enquanto a subida dos preços dos combustíveis e da inflação nos Estados Unidos ameaça o desempenho do Partido Republicano nas eleições intercalares, nas quais o Congresso será renovado.

Antes de embarcar para a convenção pré-eleitoral republicana em Dallas, no estado do Texas, Donald Trump sugeriu que a liderança iraniana pretende influenciar a composição do Congresso de modo a obter uma arma nuclear, o que deixaria o mundo "em sérios apuros".

O líder da Casa Branca indicou que uma nova ronda de negociações com Teerão para chegar a um acordo nuclear é possível, embora tenha ressalvado que não é isso que procura neste momento.