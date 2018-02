Trump promete a estudantes maior controlo de antecedentes para compra de armas

RTP21 Fev, 2018, 22:37 | Mundo

A promessa surge uma semana depois do ataque de um antigo aluno numa escola da Florida que vitimou 17 pessoas. Donald Trump recebeu uma comitiva de estudantes, que incluía seis alunos exatamente da escola de Parkland, onde decorreu este massacre, o segundo mais mortífero em escolas públicas nos Estados Unidos.



“Vamos ser muito rigorosos nas análises de antecedentes, com uma ênfase especial na saúde mental”, garantiu Trump.



O presidente promete ação e medidas concretas. “Não vai ser conversa como aconteceu no passado”, garantiu.



O anúncio acontece no dia em que os próprios estudantes saíram à rua em protesto. Na capital do Estado da Florida, os sobreviventes na escola de Parkland foram ao parlamento do Estado pedir aos deputados leis que dificultem a venda de armas. Em várias cidades americanas, estudantes saíram da sala de aula em solidariedade com os protestos.



Whether we are Republican or Democrat, we must now focus on strengthening Background Checks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de fevereiro de 2018

O suspeito do massacre da passada quarta-feira é Nikolas Cruz, um antigo aluno da escola de 19 anos. “Nikolas Cruz pode comprar uma arma de assalto antes de ser autorizado a comprar cerveja”, disse Laurenzo Prado durante a manifestação, referindo-se à lei que na Florida permite que pessoas com menos de 18 anos possam comprar armas. “As leis do nosso país falharam”.O encontro surge depois de Trump ter anunciado esta terça-feira que deu seguimento a um memorando onde dá instruções ao Departamento de Justiça para banir os dispositivos que permitem modificar armas, tornando-as mais mortíferas.No mesmo dia em que publico no Twitter uma mensagem em que dizia que tantos republicanos como democratas se deveriam agora focar em fortalecer o sistema de análise de antecedentes dos candidatos à compra de armas.