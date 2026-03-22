Trump promete "aniquilar" instalações energéticas do Irão se o país não abrir o Estreito de Ormuz

No sábado, Trump ameaçou "aniquilar" as centrais nucleares do Irão caso Teerão não reabrisse completamente o estreito de Ormuz no prazo de 48 horas, uma escalada significativa apenas um dia depois de ter falado em "encerrar" a guerra, que já dura há quatro semanas.



O Irão avisou no domingo que atacaria as infraestruturas dos EUA, incluindo as instalações energéticas no Golfo, caso Trump cumprisse a ameaça, feita enquanto os fuzileiros navais e as embarcações de desembarque pesadas dos EUA continuam a dirigir-se para a região.



Mais de duas mil pessoas morreram durante a guerra iniciada pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro, que abalou os mercados, fez subir os preços dos combustíveis, alimentou receios de inflação global e desestabilizou a aliança ocidental do pós-guerra.



Os ataques iranianos fecharam efetivamente o Estreito de Ormuz, um estreito ponto de estrangulamento que transporta cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito, provocando a pior crise petrolífera desde a década de 1970. O seu quase encerramento fez com que os preços do gás na Europa subissem até 35% na semana passada.



"Se o Irão não ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 HORAS a contar deste preciso momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão as suas várias CENTRALES ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!", publicou Trump nas redes sociais no sábado.



Horas depois, o representante do Irão na agência marítima da ONU afirmou que o estreito se mantinha aberto a toda a navegação, exceto às embarcações ligadas aos "inimigos do Irão".

