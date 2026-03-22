Trump promete "aniquilar" instalações energéticas do Irão se o país não abrir o Estreito de Ormuz

Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero no Catar
O Ministério da Defesa do Catar tinha indicado, anteriormente, que um helicóptero tinha caído após uma "falha técnica" durante um "voo de rotina", sem especificar o tipo de aeronave ou a natureza da missão.
As operações de busca recuperaram os corpos de seis vítimas, enquanto prossegue a busca pelo outro ocupante da aeronave.
O Catar não divulgou as identidades das vítimas e nem outros detalhes sobre o helicóptero.
A queda acontece quando há uma crescente tensão na região, após o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.
Israel ordena demolição de habitações em "aldeias da linha da frente"
Os militares receberam ordens para destruir imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani, no Líbano, que, segundo o governante, eram utilizadas para "atividades terroristas", disse Katz num comunicado divulgado pelo seu gabinete.
Novo ataque de colonos israelitas a várias aldeias na Cisjordânia ocupada
Citando o Crescente Vermelho Palestiniano, a Wafa reportou pelo menos três pessoas feridas e veículos incendiados em ataques de colonos às aldeias de Jaloud e Qaryout, na região de Nablus.
A agência também relatou ataques semelhantes na aldeia de Fandaqumiya, perto de Jenin.
Num comunicado divulgado no domingo, o exército israelita confirmou os ataques: "Na noite passada (sábado), as Forças de Defesa de Israel (IDF) e a Polícia de Fronteiras foram enviadas para várias aldeias palestinianas na região da Judeia e Samaria (Cisjordânia) após relatos de ataques incendiários contra edifícios e propriedades por civis israelitas, bem como distúrbios na área."
Segundo a Wafa, "um grande grupo de colonos invadiu a aldeia de Jaloud, incendiando casas e veículos, danificando residências e partindo janelas, enquanto cidadãos palestinianos tentavam confrontá-los e apagar os incêndios".
A agência descreveu "uma série de ataques em toda a Cisjordânia".
Bahrein intercetou 145 mísseis e 246 drones desde o início da guerra com o Irão
Em comunicado, os militares disseram que os seus sistemas de defesa aérea continuam a combater "ondas sucessivas" de ataques, que atribuíram ao Irão.
Afirmaram que as interceções ocorreram desde o início do que descreveram como uma escalada contínua.
O comunicado instou o público a ter cuidado, a evitar áreas danificadas ou objetos suspeitos e a não filmar operações militares ou locais de impacto.
Acrescentaram que a utilização de "mísseis balísticos e drones para atingir infraestruturas civis e propriedade privada constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário".
Hezbollah atacou soldados israelitas em Misgav Am
Em comunicado, o movimento pró-Irão afirmou ter atacado "uma concentração de soldados israelitas inimigos" em Misgav Am com "uma salva de rockets", numa série de ataques que reivindicou contra as tropas israelitas no norte de Israel e no sul do Líbano.
Senador democrata afirma que Trump "perdeu o controlo" da guerra contra o Irão
Murphy, membro importante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, é um dos muitos deputados que criticam a condução da operação militar conjunta EUA-Israel no Irão, que dura há quatro semanas.
Trump ameaçou “aniquilar” as centrais elétricas do Irão caso o governo não reabrisse o estreito de Ormuz.
Anteriormente, Murphy também descreveu a operação militar como “a guerra insana de Trump” e afirmou que está a começar a afetar negativamente toda a economia norte-americana, após um forte aumento dos preços dos combustíveis.
Oito ataques noturnos atingem centro americano no aeroporto de Bagdad
"Oito ataques distintos, realizados até de madrugada com rockets e drones, atingiram" este centro norte-americano no aeroporto, disse um alto responsável de segurança à AFP. "Alguns rockets caíram perto da base", acrescentou.
Um segundo responsável de segurança mencionou pelo menos seis ataques. Um veículo que transportava um sistema de lançamento de rockets foi encontrado no distrito de Al-Jihad, perto do aeroporto, segundo fonte policial, enquanto fações armadas iraquianas pró-Irão reivindicaram a autoria dos ataques contra interesses americanos de apoio ao Irão, alvo de uma ofensiva israelo-americana.
Ataque iraniano a duas cidades israelitas provocam mais de 100 feridos
A cidade de Dimona, no sul de Israel, está situada a aproximadamente 13 quilómetros de uma instalação de pesquisa nuclear.
A Agência Internacional de Energia Atómica refere que não tem qualquer informação de estragos no centro nuclear de Negev.
Teerão visará centrais de dessalinização na região, se Trump atacar centrais iranianas
O exército iraniano anunciou no domingo que atacará as infraestruturas energéticas e as instalações de dessalinização de água na região, caso Donald Trump concretize as ameaças de destruir as centrais elétricas iranianas.
"Se a infraestrutura petrolífera e energética do Irão for atacada pelo inimigo, todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização de água pertencentes aos Estados Unidos e ao regime da região serão alvo de ataques", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam al-Anbiya, num comunicado publicado pela agência Fars.
A fonte não especificou a que "regime" se referia.
Antes, Donald Trump deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob pena de destruir as centrais elétricas iranianas.
A ameaça de Trump e a reposta do Irão
O Irão avisou no domingo que atacaria as infraestruturas dos EUA, incluindo as instalações energéticas no Golfo, caso Trump cumprisse a ameaça, feita enquanto os fuzileiros navais e as embarcações de desembarque pesadas dos EUA continuam a dirigir-se para a região.
Mais de duas mil pessoas morreram durante a guerra iniciada pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro, que abalou os mercados, fez subir os preços dos combustíveis, alimentou receios de inflação global e desestabilizou a aliança ocidental do pós-guerra.
Os ataques iranianos fecharam efetivamente o Estreito de Ormuz, um estreito ponto de estrangulamento que transporta cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo e gás natural liquefeito, provocando a pior crise petrolífera desde a década de 1970. O seu quase encerramento fez com que os preços do gás na Europa subissem até 35% na semana passada.
"Se o Irão não ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 HORAS a contar deste preciso momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão as suas várias CENTRALES ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!", publicou Trump nas redes sociais no sábado.
Horas depois, o representante do Irão na agência marítima da ONU afirmou que o estreito se mantinha aberto a toda a navegação, exceto às embarcações ligadas aos "inimigos do Irão".
Combustíveis voltam a subir. Portugueses continuam a abastecer em Espanha
O preço dos combustíveis volta a subir em Portugal na segunda-feira. No sentido contrário, em Espanha os combustíveis descem já a partir da meia-noite devido à redução do IVA.
Israel contradiz Trump e afirma que os ataques contra o Irão vão intensificar-se
Donald Trump disse que os Estados Unidos consideram "abrandar" a guerra com o Irão. Em sentido contrário, o ministro da Defesa de Israel afirmou que os ataques contra o Irão vão intensificar-se na próxima semana.
"Temos de estar preparados para impacto direto brutal nos consumidores", Confederação dos Agricultores avisa para consequências da guerra
A CAP alerta: se não houver redução dos impostos e taxas no gasóleo agrícola, o impacto vai ser enorme com consequências não só para os agricultores, mas também para o consumidor final.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
A entrevista ao presidente da CAP é conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.