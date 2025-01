Trump promete avançar com taxas alfandegárias para "abusadores" europeus

Em conferência de imprensa na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos quis garantir que os países europeus vão ter de pagar mais para exportar produtos para o outro lado do Atlântico.

O novo líder da Casa Branca diz que também a China vai ter de pagar mais para exportar produtos para os Estados Unidos. Depois de Donald Trump ter anunciado aplicação de uma taxa de dez por cento às importações com selo chinês, em princípio já a partir de fevereiro, as bolsas chinesas registaram quedas na sessão desta quarta-feira - as ações tecnológicas estão entre as mais atingidas.



O presidente norte-americano já tinha anunciado taxas de 25 por cento para o México e para o Canadá.Quanto à Guerra na Ucrânia, Donald Trump diz que, se as negociações de paz com Moscovo não forem bem-sucedidas, é provável a aplicação de novas sanções contra a Rússia.