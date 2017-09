Trump promete um milhão de dólares às vitimas do Harvey

RTP 01 Set, 2017, 09:34 / atualizado em 01 Set, 2017, 09:45 | Mundo

O Centro Americano dos Furacões avisa agora que a perturbação Ima, no leste do Atlântico ao largo da costa africana, se transformou num furacão categoria 3, numa escala de cinco, deslocando-se numa direção oeste-norte-oeste. Contudo não se sabe ainda com precisão para onde se irá dirigir.



O Harvey já se tornou entretanto uma tempestade tropical e passou para o Louisiana em meados da semana mas os efeitos no Texas, sobretudo em torno de Houston, ainda se fazem sentir.



Mais de 30.000 pessoas vivem em abrigos improvisados e o regresso a casa tarda. Pelo menos 100 mil habitações estão inundadas e a eletricidade está cortada em várias comunidades.



Tanto no Texas como no Louisiana, as equipas de socorro dos serviços federais de emergência fazem inspeções de porta a porta, em busca de pessoas deixadas para trás ou que recusaram sair a princípio mas que agora necessitam auxílio.



Crucial para o salvamento e transporte de milhares de pessoas para lugar seguro tem sido o esforço de centenas de voluntários civis, que ajudam vizinhos e a sua comunidade em geral, numa dedicação que está a comover o país.



Os riscos de poluição dos cursos de água, por parte das indústrias petroquímicas texanas danificadas pelas inundações e pelas fugas de combustível de milhares de veículos e de estações de serviço, está também a preocupar as autoridades.







Uma fábrica de produtos químicos do grupo francês Arkema está danificada pela água e o risco de explosões e incêndios dos produtos nela armazenados levou a que toda a zona em torno, num raio de 2,4 quilómetros, fosse evacuada.



A empresa diz ser impossível chegar até à fábrica, submersa por quase dois metros de água. A inundação forçou o corte da eletricidade e a consequente paragem dos sistemas de refrigeração de materiais altamente inflamáveis.



Quinta-feira duas explosões na fábrica provocaram um incêndio que ainda dura e que lança para o ar uma nuvem negra persistentes mas para já sem concentração tóxica de acordo com os serviços federais.



O hospital de Beaumont, cidade no sul do Texas teve igualmente de ser evacuado e dezenas de helicópteros dos serviços de emergência e do exército foram chamados para retirar os casos mais graves entre mais de 200 pacientes, sendo os restantes retirados por via terrestre.



A cidade está sem água potável depois do colapso do sistema de bombeamento e muitas estradas permanece cortadas.



A Casa Branca pediu quinta-feira ao Congresso para desbloquear fundos de emergência.



O Presidente Donald Trump, que deverá voltar à região no sábado depois de uma visita terça-feira, durante a qual recebeu um relatório sobre a situação mas não visitou as vítimas, prometeu um donativo pessoal de um milhão de dólares.



O anúncio do donativo foi feito em conferência de imprensa em Washington, pela assessora de imprensa da Casa Branca que prometeu que os jornalistas vão ser chamados a apresentar sugestões sobre para que organização específica deverá ir o dinheiro.



Depois do Presidente e da Primeira Dama, também o vice-presidente visitou a zona afetada pelas inundações em Rockport, na costa. Ao contrário de Trump, Mike Pence falou com as pessoas afetadas.



"O povo americano está convosco. Estamos aqui hoje. Estaremos aqui amanhã. E estaremos aqui cada dia até que esta cidade, este Estado e esta região, sejam reconstruídos", declarou. "Melhores do que nunca", prometeu.



A mulher do vice-presidente, Karen, liderou depois um momento de oração com os residentes a cantarem "Deus abençoe a América". Mike Pence calçou em seguida botas de borracha para ajudar simbolicamente os voluntários a limpar os estragos.