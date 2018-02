Trump quer armar professores para prevenir tiroteios

A ideia de Donald Trump foi expressa, na última noite, durante um encontro com os alunos que sobreviveram ao ataque.



Os professores não devem ter armas é a reação do senador da Florida e também do xerife da zona.



Alunos, professores, forças de segurança e senadores estiveram reunidos num debate sobre as armas nos Estados Unidos e as leis que permitem ter acesso às armas.



Nessa reunião Mark Rubio, senador da Florida, disse que não se sente confortável como pai e como senador com a ideia de os professores andarem com armas,



Mark Rubio pediu ainda para se imaginar o que aconteceria se a polícia entrasse numa sala de aula e visse um professor com uma arma e não saber quem são as vítimas e quem são os atacantes.



Também o xerife Scott Israel, do condado de Broward, área da escola em que se registou o ataque se manifestou contra a ideia de ter professores armados nas escolas.



Um debate sobre as leis que dizem respeito às armas nos Estados Unidos em que também esta presente Dana Loesch representante da associação nacional de armas.