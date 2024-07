Trump quer próximo debate televisivo na conservadora Fox

"Agora que Joe (Biden), sem surpresa, desistiu da corrida, penso que o debate, com quem quer que os democratas da esquerda radical escolham, deveria ser feito na Fox News, e não na muito tendenciosa ABC", afirmou no domingo Trump na rede social Truth Social, de que é fundador.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou no domingo a desistência da corrida às eleições presidenciais de 5 de novembro, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país, e afirmou que pretende terminar o mandato.

Biden pediu o voto para a vice-presidente, Kamala Harris, que confirmou que quer ser sua substituta. Contudo, o órgão máximo do Partido Democrata tem de convocar primeiro um processo para a nomeação de um novo candidato.

O partido deve eleger um novo candidato na sua convenção nacional, que começa em 19 de agosto em Chicago.

Joe Biden disse no domingo ter "a maior honra" da sua vida nas funções que ocupa há quase quatro anos, porém cedeu às pressões do seu próprio partido após o mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho, da corrida à Casa Branca contra o antigo presidente (2017-2021) e candidato republicano Donald Trump.