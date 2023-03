Trump reage a acusação e fala em perseguição

O republicano também afirmou que os democratas realizam uma “caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great Again (Faça a América Grande De Novo, em português)“.





Trump é pré-candidato à presidência dos EUA em 2024. Quando anunciou que iria concorrer ao pleito, em novembro de 2022, o ex-presidente disse que sua candidatura era “para tornar a América grande e gloriosa novamente”....



Segundo o jornal New York Times e a rede de televisão CNN, um júri do Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York, votou pela acusação do republicano. Trump é o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais. A decisão oficial e os detalhes das acusações devem ser anunciados nos próximos dias.





Eis a declaração de Trump:





“Isso é perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível da história. Desde o momento em que desci a escada rolante dourada da Trump Tower, e mesmo antes de ser empossado como seu presidente dos Estados Unidos, os democratas de esquerda radical – os inimigos dos homens e mulheres trabalhadores deste país – estão engajados em uma caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great Again".



“Os democratas mentiram, trapacearam e roubaram em sua obsessão de tentar ‘pegar Trump’, mas agora eles fizeram o impensável – indiciar uma pessoa completamente inocente em um ato de flagrante interferência eleitoral. Nunca antes na história de nossa nação isso foi feito. Os democratas trapacearam inúmeras vezes ao longo das décadas, inclusive espionando minha campanha, mas armar nosso sistema de justiça para punir um oponente político, que por acaso é um presidente dos Estados Unidos e, de longe, o principal candidato republicano à Presidência, nunca aconteceu antes. Nunca". “Os democratas mentiram, trapacearam e roubaram em sua obsessão de tentar ‘pegar Trump’, mas agora eles fizeram o impensável – indiciar uma pessoa completamente inocente em um ato de flagrante interferência eleitoral. Nunca antes na história de nossa nação isso foi feito. Os democratas trapacearam inúmeras vezes ao longo das décadas, inclusive espionando minha campanha, mas armar nosso sistema de justiça para punir um oponente político, que por acaso é um presidente dos Estados Unidos e, de longe, o principal candidato republicano à Presidência, nunca aconteceu antes. Nunca".





c/agências