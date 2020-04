Trump reclama "autoridade total" na tomada de decisões sobre a pandemia

De acordo com o Guardian, a afirmação de Trump foi vista por analistas como uma errada e radical interpretação da Constituição.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2020

, frisou Trump durante o últimoda Casa Branca, na noite de segunda-feira, depois de jornalistas terem sugerido que o seu poder estava restringido pelo federalismo norte-americano, que se baseia na transferência de determinados poderes do Governo para os 50 Estados.Questionado sobre se algum dos governadores tinha concordado que a autoridade total pertencia ao Presidente,, acrescentou.Horas antes, Donald Trump tinha lançado umno qual afirmava ter poder para anular as ordens dos governadores de cada Estado sobre a reabertura dos negócios não essenciais e espaços públicos, medidas que têm sido impostas para encorajar o confinamento domiciliário da população.. Posto isto, a Administração e eu estamos a trabalhar de perto com os governadores, e iremos continuar. Brevemente será tomada uma decisão, por mim em conjunto com os governadores, considerando a opinião de outros”, escreveu o Presidente.Ainda na conferência de imprensa na Casa Branca, o líder foi questionado sobre as medidas tomadas no mês de fevereiro, altura em que o departamento de saúde declarou uma emergência, para impedir a propagação da pandemia.A resposta concreta do Presidente apenas chegou mais tarde, via Twitter, onde publicou a linha cronológica das decisões tomadas em fevereiro. Decisões essas que terão passado por enviar uma equipa de especialistas à China para obter informação sobre o novo coronavírus, pelo envio de kits de teste a 30 países e pela imposição de restrições a viagens de e para vários países.

Despedimento de Fauci não estará em cima da mesa

Durante o, Trump foi também questionado sobre o eventual despedimento de Anthony Fauci, perito em doenças infecciosas e conselheiro de saúde da Casa Branca, depois de no dia anterior o Presidente ter partilhado umde uma republicana no qual era feito um apelo a essa demissão.“Não, eu gosto dele. Acho-o fantástico”, garantiu, apesar de concordar que “desde o início” têm surgido confrontos de ideias entre ambos. “Não me importo com a controvérsia, penso que a controvérsia é uma coisa boa, não uma coisa má”, explicou Trump.Quando questionado sobre se reparou na referência ao despedimento de Fauci quando partilhou o, o líder disse “reparar em tudo”, mas considerou que se tratava apenas “da opinião de alguém”.Os desentendimentos entre Trump e Fauci têm sido vários, tendo o mais recente surgido depois de o especialista afirmar que “se o processo de mitigação [nos Estados Unidos] tivesse começado mais cedo, poderiam ter sido salvadas vidas”.Os Estados Unidos são, neste momento, o país mais afetado pela pandemia, contando com mais de 584 mil casos de infeção, nos quais se incluem 31 mil recuperados. O país regista mais de 23 mil vítimas mortais.