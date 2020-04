Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

A Ordem dos Médicos considera que as máscaras só terão eficácia se forem de uso obrigatório.

Os Estados Unidos contaram, em 24 horas, 1509 mortos devido ao novo coronavírus, um número quase idêntico ao de domingo, indicou a Universidade Johns Hopkins.O número total de mortes desde o início da pandemia no país subiu para 23.529, sendo os Estados Unidos a nação mais atingida pela doença respiratória Covid-19, de acordo com os dados de segunda-feira.Mais de 550 mil pessoas estão infetadas, referiram os centros de prevenção e de luta contra as doenças (CDC) norte-americanos.Também na segunda-feira, o Estado de Nova Iorque, centro da epidemia nos Estados Unidos, ultrapassou a barreira dos dez mil mortes causadas pela Covid-19. O governador do Estado, Andrew Cuomo, considerou que "o pior já passou", salientando que, pela primeira vez numa semana, o número de óbitos diário baixou para níveis inferiores a 700.Para o diretor dos CDC, Robert Redfield, os Estados Unidos estão a "aproximar-se do pico" da doença.Começa esta terça-feira o terceiro período do ano letivo. Todos os alunos vão regressar às aulas a partir de casa.Do primeiro ao nono ano, o ensino à distância online vai ser complementado com aa partir de dia 20 na RTP Memória.Já conhecida a grelha do espaço #EstudoEmCasa vai ocupar parte da programação do canal ao longo do terceiro período, das 9h00 às 17h50, com aulas de 30 minutos para as diferentes disciplinas.Os professores querem, todavia, poder aceder aos temas a tratar em cada emissão, de forma a prepararem o trabalho com os alunosPara já, os alunos têm aulas à distância via internet e plataformas digitais. Está ainda em cima da mesa o eventual regresso às escolas dos alunos dos 11.º e 12.º anos.Há um pedido urgente ao Presidente da República e ao Governo, por parte da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a União das Misericórdias Portuguesas, para retirar dos lares os utentes com Covid-19.Em comunicado, as duas instituiições alertam para a existência repetida, nos últimos dias, de situações dramáticas de doentes residentes em lares a que não estão a ser garantidos cuidados básicos de saúde.As autoridades de saúde recomendam agora que todas as pessoas utilizem máscara sempre que estejam em espaços fechados e frequentados por muita gente, como supermercados, lojas, farmácias e transportes públicos.Esta nova orientação indica que o uso de máscara deve ser encarado como uma medida adicional de proteção ao distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória.A Direção-Geral da saúde alerta, no entanto, que não devem ser utilizadas as chamadas máscaras cirúrgicas, porque estas fazem falta aos profissionais de saúde.Portugal registava na segunda-feira 535 vítimas mortais da Covid-19, mais 31 do que no domingo, e 16.934 infetados (mais 349), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.A região Norte era ainda a que registava o maior número de mortos (303), seguida do Centro (123), de Lisboa e Vale Tejo (96) e do Algarve, com nove mortos. Havia registo de quatro óbitos nos Açores.Eram 16.934 os casos confirmados, mais 349 face à véspera.A grande maioria das 16.934 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2, 16.747, estavam a recuperar em casa. Encontravam-se internadas 1187 pessoas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos.Em França foi prolongado por mais um mês o estado de emergência. O Presidente francês, Emanuel Macron, avisou que a pandemia está longe de dominada.Por outro lado, Espanha começou a aliviar as restricções na economia. Empresas e indústrias que não são consideradas essenciais retomaram a atividade.Em 24 horas morreram em Espanha 517 pessoas com Covid-19. Foi o segundo valor mais baixo em quase três semanas.A pandemia da Covid-19 já fez mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Os Estados Unidos são o país com maior número de mortes, 23.529, e de infetados, que são mais de 570 mil.A Europa, com mais de 962 mil infetados e cerca de 80 mil mortos, é o continente que regista o maior número de casos. Itália é o segundo país com mais vítimas mortais, 20.465. Tem mais de 159 mil casos confirmados.