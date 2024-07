Kamala Harris avança para a corrida à Casa Branca. Quais são os passos seguintes?

A última vez que um presidente americano em exercício abandonou a campanha para a reeleição foi em 1968 e o protagonista foi Lyndon Baines Johnson. Por conseguinte, o caminho para a nomeação de um novo candidato tão perto do dia das eleições não é claro, como explica a Biden já tinha conquistado 3.896 delegados durante as primárias democratas. Um número é muito superior ao necessário para garantir a nomeação do seu partido. Por conseguinte, o caminho para a nomeação de um novo candidato tão perto do dia das eleições não é claro, como explica a BBC News



Os delegados votaram anteriormente numa candidatura Biden-Harris, mas caber-lhes-á decidir qual o candidato que apoiam durante a convenção do partido no próximo mês.

Poderá ser necessária uma convenção aberta?



A Convenção Nacional Democrata tem início previsto para 19 de agosto, em Chicago. Se o partido não se unir para apoiar um novo candidato, tal poderá abrir caminho a uma convenção aberta pela primeira vez desde 1968. Isto significaria que os delegados teriam a liberdade de decidir em quem votar entre os vários candidatos que surgissem. Para garantir a nomeação do partido, um candidato precisa de 1.976 votos de delegados.





Os candidatos precisariam de assinaturas de pelo menos 300 delegados - não mais de 50 provenientes de um Estado - para que seu nome aparecesse na cédula de votação. Haveria uma primeira ronda de votação entre os 3.900 delegados, que inclui os eleitores considerados leais ao Partido Democrático.

Se nenhum candidato receber a maioria dos votos após esta primeira ronda, realizar-se-ão mais rondas de votação. Estas incluem os superdelegados - líderes do partido e funcionários eleitos - que votam até ser escolhido um candidato.