"Sangue de cidadãos tem um preço". Israel bombardeia houthis no Iémen

, confirmou, em comunicado publicado na plataforma Telegram, a cúpula das Forças de Defesa do Estado hebraico, referindo-se a diferentes ações levadas a cabo pelos rebeldes iemenitas nos últimos meses., acrescentou o ministro israelita da Defesa para deixar vincado que esta postura ficou “claramente demonstrada no Líbano, em Gaza, no Iémen e noutros locais”.

“Se eles ousarem atacar-nos, o resultado será o mesmo”, ameaçou Yoav Gallant.

O governante israelita havia já assinalado, após o ataque de sexta-feira no centro de Telavive, que os rebeldes iemenitas apoiados pelo Irão poderiam esperar represálias a breve trecho., escrevera Gallant no X.

Ao cabo de meses de ações contra navios ao largo do Iémen, no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, os houthis, aliados do movimento radical palestiniano Hamas, ameaçaram tornar Telavive um “alvo principal”.



“Os ataques do inimigo israelita contra as instalações de armazenamento de petróleo no porto de Hodeida”, indicou aquele órgão, provocaram mortos e feridos. Porém, o número de vítimas não foi concretizado.No final de 2023, os Estados Unidos encabeçaram uma força multinacional para proteger a navegação mercante. A partir de janeiro deste ano desencadearam, com o apoio de meios navais britânicos, vários ataques contra os houthis em território iemenita.

"Cessar-fogo incondicional"



O ministro português dos Negócios Estrangeiros enfatizou, na tarde deste sábado, que Lisboa está a seguir com preocupação a escalada no Médio Oriente, em particular a degradação do quadro humanitário na Faixa de Gaza.

"Já há muito tempo que o Governo português foi muito claro a dizer que defende um cessar-fogo incondicional.", sinalizou.Paulo Rangel deixou a garantia de que este será um tema sobre a mesa na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia agendada para segunda-feira.

