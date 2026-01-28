Trump renova ameaça de ataque ao Irão à falta de acordo sobre arsenal nuclear

Organizações de defesa dos Direitos Humanos alegam que o número pode ser muitas vezes superior, entre os seis mil e os 33 mil, com base em relatos e dados de morgues, hospitais e cemitérios.



Donald Trump ameaça, uma vez mais, enviar contingentes militares para o Irão se não houver um acordo que ponha termo ao presumível programa de desenvolvimento de armas nucleares do Irão. O aviso foi reiterado através da rede Truth Social, do presidente norte-americano., para fazer face ao clima de tensão no Irão.Na publicação,, para sentar o Irão na mesa das negociações para a assinatura de um acordo “justo e equitativo” que não inclua as armas nucleares.A ameaça vem na sequência das manifestações contra o regime iraniano que, segundo as estimativas conservadoras do Governo de Teerão, já provocaram três mil mortos.Já o alegado arsenal nuclear iraniano tem sido um tema recorrente há décadas, tendo os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Alemanha e a União Europeia chegado a acordo, em 2015, para reduzir o enriquecimento de urânio para o desenvolvimento de armas nucleares durante um período mínimo de dez anos, assim como o fim das sanções contra o Irão.No entanto,- Washington repôs também as sanções contra Teerão.