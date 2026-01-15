Mundo
Guerra no Médio Oriente
Portugal encerra embaixada em Teerão. Oito cidadãos abandonam Irão
Oito cidadãos nacionais já abandonaram território iraniano e outros dez querem permanecer no país.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros revelou esta quinta-feira que encerrou temporariamente, no dia 14 de janeiro, a Embaixada Portugal no Irão. Oito cidadãos nacionais já abandonaram território iraniano e outros dez querem permanecer no país.
Em comunicado enviado às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explica que todos os portugueses no país foram contactados e que “alguns cidadãos encontram-se em processo de saída do país (com diligências reservadas por motivos de segurança) e os restantes dez cidadãos nacionais (sete dos quais detêm dupla nacionalidade, portuguesa e iraniana) quiseram permanecer no país”.
Além disso, o Governo desaconselha viagens ao Irão, “como tinha sido já divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, em face do vigente contexto de tensão e da situação de conflito armado latente na região, o que resulta em significativo risco securitário”.Além de Portugal, também o Reino Unido encerrou temporariamente a delegação diplomática no Irão.
Já os Estados Unidos, que não têm representação diplomática em Teerão, instaram, na terça-feira, os cidadãos a abandonarem “imediatamente” o território iraniano, aconselhando-os a partir por terra para a Turquia ou para a Arménia.
Espanha também recomendou aos cidadãos que abandonassem o território iraniano por todos os meios disponíveis.
