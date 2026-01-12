Mundo
Trump reúne-se com Corina Machado na próxima quinta-feira
O presidente norte-americano vai reunir-se na próxima quinta-feira com a líder da oposição na Venezuela. A informação foi confirmada esta segunda-feira pela Casa Branca.
Donald Trump vai reunir-se com a líder da oposição venezuelana e Prémio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, na quinta-feira, confirmou esta segunda-feira um alto funcionário norte-americano à agência France Presse.
O presidente norte-americano sugeriu nos últimos dias que Machado, que até agora tem sido marginalizada por Washington e impedida de assumir qualquer responsabilidade no seu país, poderá entregar-lhe o prémio.
No dia em que os Estados Unidos lançaram a operação em território venezuelano que culminou com a captura de Nicolás Maduro, Donald Trump afirmou que María Corina Machado não contava com o apoio ou o respeito necessários para assumir a liderança do país.