Trump reverte decisões de Obama e promete "melhor entendimento" com Cuba

RTP 16 Jun, 2017, 18:59 / atualizado em 16 Jun, 2017, 19:15 | Mundo

Numa reversão de políticas encetadas por Barack Obama na anterior Administração, o Presidente norte-americano anunciou hoje que vai travar o processo de abertura a Cuba e irá repor as limitações de viagens e o fim das relações comerciais e diplomáticas. "Estou a cancelar este entendimento", declarou.



Donald Trump prometeu ainda um "melhor acordo" que favoreça o povo e não o regime cubano, e que seja também benéfico para os norte-americanos.



"O comunismo destruiu todas as nações por onde passou. Não vamos ficar calados perante a opressão comunista, nunca mais", disse o Presidente, durante uma declaração em Miami, cidade norte-americana localizada a poucas milhas de território cubano.O Presidente dos Estados Unidos criticou ainda o acordo alcançado entre Raúl Castro e Barack Obama em dezembro de 2014, destacando que Cuba mantêm há décadas o mesmo regime opressivo."O regime de Castro enviou armas para a Coreia do Norte e é um dos impulsionadores do caos na Venezuela", acusou o líder norte-americano.Donald Trump referiu que irá reverter as "políticas unilaterais", assinadas pelo antecessor, que compactuam com um "regime opressivo" e critica a natureza deste acordo com Castro.Ao criticar a aproximação a Havana, Trump lembrou que "o acordo com o Irão também não foi brilhante", numa referência ao acordo nuclear com Teerão, alcançado em julho de 2015.