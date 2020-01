Trump segue a via diplomática sem baixar as armas

Em causa está o contra-ataque do Irão ao assassínio do general Qassem Soleimani. As forças iranianas visaram bases dos Estados Unidos na Operação Mártir Soleimani.



Foram lançados 22 mísseis contra duas bases situadas no Iraque. Uma foi a de Erbil, junto à fronteira, no norte. A outra foi a base de Al-Asad, a cerca de 160 quilómetros da capital Bagdade.