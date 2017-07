Trump substitui chefe de gabinete Reince Priebus por John Kelly

Terá sido o chefe de gabinete a pedir para sair, depois de uma semana de ataques por parte do novo diretor de comunicação da Casa Branca, Anthony Scaramucci, uma escolha pessoal de Trump feita à revelia de Priebus e do estratega na Administração, Steve Bannon.



A demissão de Priebus é a segunda numa semana, depois do pedido para sair do porta voz da Casa Branca, Sean Spicer,após a nomeação de Scaramucci, que terá considerado "um erro".



Também Steve Bannon estará na mira do novo diretor de comunicação, que promete grandes mudanças na Administração.



Scaramucci, um tubarão de Wall Street, é considerado próximo de Ivanka Trump e do seu marido, Jared Kushner, que terão insistido junto do Presidente para o escolher como responsável pela comunicação da Casa Branca.



Scaramucci prometeu desde logo acabar com as fugas de informação da Administração e apontou poucos dias depois o dedo a Priebus.