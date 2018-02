Trump sugere professores armados para responder a tiroteios

RTP22 Fev, 2018, 08:20 | Mundo

A ideia de Donald Trump foi expressa na última noite, durante um encontro com alunos que sobreviveram ao ataque no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland | Shawn Thew - EPA

Os professores não devem ter armas - foi assim que reagiram o senador da Florida e também o xerife de Broward, um condado da região de Parkland.

Alunos, professores, forças de segurança e senadores estiveram reunidos num debate sobre as armas nos Estados Unidos e as leis que permitem ter acesso às armas.Nessa reunião, Mark Rubio, senador da Florida, disse que não se sente confortável como pai e como senador com a ideia de os professores andarem armados.Mark Rubio pediu ainda para se imaginar o que aconteceria se a polícia entrasse numa sala de aula e visse um professor com uma arma e não saber quem são as vítimas e quem são os atacantes.Também o xerife Scott Israel, do condado de Broward, área da escola onde se deu o ataque repudiou a ideia de ter professores armados nas escolas.No mesmo debate esteve também presente Dana Loesch representante da National Rifle Association - a poderosa estrutura de defesa do porte de armas.