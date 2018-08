Trump teme "armadilha de perjúrio" na investigação a laços russos

Carlos Santos Neves - RTP21 Ago, 2018, 08:34 / atualizado em 21 Ago, 2018, 08:36 | Mundo

Um face-a-face com Robert Mueller pode constituir, na perspetiva do círculo de Donald Trump, uma “armadilha de perjúrio”. O Presidente norte-americano ecoou esta posição durante uma entrevista exclusiva à agência Reuters, quando questionado sobre a possibilidade de vir a ser indiciado por falso testemunho.Segundo Trump, a investigação de Robert Mueller “faz o jogo dos russos”.





Trump deu assim corpo a inquietações recentemente manifestadas pelo número um da sua equipa de advogados, Rudy Giuliani. Foi o antigo mayor de Nova Iorque quem empregou a fórmula da “armadilha” para defender a blindagem da Presidência.



Concretamente, Donald Trump receia o que pode resultar de uma comparação entre as suas declarações e outros testemunhos já recolhidos na investigação. Desde logo o depoimento da James Comey, o ex-diretor do FBI demitido pelo punho do 45.º Presidente.



“Se eu disser uma coisa e ele disser uma coisa, é a minha palavra contra a dele e ele é o melhor amigo de Mueller. Por isso Mueller poderia dizer: Bem, eu acredito em Comey. E mesmo que eu esteja a dizer a verdade, isso faz de mim um mentiroso. Isso não é bom”, anteviu Trump.



O Presidente norte-americano continua, ainda assim, sem esclarecer se admite ou não sentar-se diante do procurador especial que está a investigar se houve ou não conluio entre membros da campanha presidencial republicana e agentes russos na eleição de há dois anos e, ao mesmo tempo, se o sucessor de Barack Obama procurou obstruir a justiça.

“Posso fazer o que quer que seja”



Entrevistado na Sala Oval, Trump repetiu boa parte do vocabulário que os seguidores da sua conta na rede social Twitter podem encontrar a um ritmo diário, referindo-se à investigação de Robert Mueller como uma “vergonha” conduzida por um procurador especial com opinião formada à partida.



A dado momento, o Presidente sustenta mesmo que tem o poder de intervir na investigação. Algo que, pelo menos por agora, não pretende fazer. A atual Administração, defendeu, é “uma máquina oleada, exceto nesse mundo”.



“Decidi ficar de fora. Agora, não tenho de ficar de fora. Posso entrar e posso fazer o que quer que seja – posso mandar naquilo, se quiser. Mas decidi ficar de fora”, argumentou. “É-me completamente permitido envolver-me, se quiser. Até agora, não optei por me envolver. Ficarei de fora”, insistiu.





No decurso da entrevista, Trump, que continua a ignorar dados dos serviços secretos dos Estados Unidos a apontar para a ingerência de Moscovo, afirma ainda que o trabalho da equipa do procurador especial está a causar danos aos esforços para melhorar as relações com a Rússia de Vladimir Putin, a par da polarização dos norte-americanos.