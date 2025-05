Trump vai falar com Putin sobre a paz na Ucrânia

Putin e Trump falaram ao telefone no dia 18 de março, acordando um cessar-fogo de 30 dias sobre as infraestruturas energéticas, que Kiev e Moscovo se acusaram mutuamente de violar.

Sob pressão de Trump, os delegados da Rússia e da Ucrânia reuniram-se na passada semana em Istambul pela primeira vez desde março de 2022, depois de Putin ter proposto conversações diretas e de os europeus e a Ucrânia terem exigido um cessar-fogo imediato.

Esta reunião foi a primeira entre Vance e Zelensky desde a altercação filmada na Sala Oval no final de fevereiro, que marcou a mudança de tom da Casa Branca em relação à Ucrânia.





c/ agências

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a discussão dos dois líderes sobre a Ucrânia teria em conta os resultados das conversações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul na semana passada., tem apelado repetidamente ao fim do “banho de sangue” da Ucrânia, que a sua administração classifica como uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia.Trump espera “que seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo e que esta guerra muito violenta, uma guerra que nunca deveria ter acontecido, termine.”De acordo com um alto funcionário ucraniano, os dois líderes discutiram "a situação na frente, os preparativos para a conversa de segunda-feira (entre Trump e Putin), a possibilidade de sanções contra a Rússia na ausência de resultados e um cessar-fogo".“Os líderes discutiram o seu objetivo comum de pôr fim ao derramamento de sangue na Ucrânia e forneceram informações adicionais sobre o estado atual das negociações para um cessar-fogo e uma paz duradoura”, afirmou a Casa Branca.Também no domingo, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutiu a guerra da Rússia contra a Ucrânia com líderes dos Estados Unidos, Itália, França e Alemanha."Amanhã, o presidente Putin deve mostrar que quer a paz aceitando o cessar-fogo incondicional de 30 dias proposto pelo presidente Trump e apoiado pela Ucrânia e pela Europa", escreveu o presidente francês Emmanuel Macron no X após a ligação de domingo.A próxima semana será “crucial”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a partir de Roma.“O presidente está determinado a obter resultados” sobre a Ucrânia, afirmou o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, antes de avisar: “Se ele não conseguir, ninguém conseguirá”.