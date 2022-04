Truth Social. Rede social de Trump continua a patinar no vácuo

O ex-presidente, baluarte dos republicanos, foi banido do Twitter, Facebook e YouTube no ano passado. Em causa, eventuais responsabilidades na invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

“Criei a Truth Social... para enfrentar a tirania das grandes tecnológicas”, disse Trump, mantendo o seu habitual tom de desafio. A app foi lançada a 21 de fevereiro, no Dia do Presidente, ficando disponível na Apple Store, a loja de aplicações do iOS, sistema operativo dos iPhone.



Donald Trump tem milhões de seguidores fiéis e seria de esperar que uma grande parte migrasse das redes habituais para a nova casa do ex-presidente, mas seis semanas depois o espaço parece atolado em problemas e o próprio Trump, célebre pela sua língua solta noutros espaços, tem também ele mantido o silêncio naquele que se esperava ser um púlpito fervilhante.



Com uma lista de espera de 1,5 milhões de potenciais utilizadores congelada, a rede parece atolada em problemas que não são claros e incapaz de descolar. Problemas em criar conta logo no início e o stand by das contas entretanto criadas mantêm a rede num limbo que não era expectável se recordarmos a atividade frenética de Trump no Twitter.



Lançada originalmente para o iPhone, a Truth Social começou desde logo a deixar de fora os aparelhos com sistema Android, browser da web e qualquer utilizador fora dos Estados Unidos. Trata-se, logo aqui, de uma exclusividade que aparenta riscar os pressupostos iniciais de Donald Trump e apresenta uma enorme desvantagem face ao Twitter, que terá sido o modelo seguido pela equipa que trabalhou na aplicação.



“Está a ser um desastre”, considera Joshua Tucker, diretor do Center for Social Media and Politics da Universidade de Nova Iorque. No seio da própria entourage de Trump, a ideia é, segundo um dos seus elementos, de que “ninguém parece saber o que é que se passa”.

Fora do top 100



Os números vêm dar sustento ao desânimo latente entre os republicanos fiéis ao ex-presidente, já que o YouTube, o TikTok, o Instagram e o Facebook se matêm entre as dez apps com mais downloads, enquanto a Truth social não aparece sequer no top 100.



A nova rede, muito semelhante ao Twitter, deverá permitir a partilha de mensagens, vídeos ou imagens, aqui chamadas de truths (verdades) em vez de tweets. É neste modelo que está a trabalhar o Trump Media and Technology Group (TMTG), a equipa coordenada por um luso-descendente, o antigo congressista norte-americano Devin Nunes.



Nunes prometera que a plataforma, criada para ser uma “experiência livre de censura”, estaria a todo o vapor até final do passado mês de março.