Tsunami em Tonga fez um morto num primeiro balanço

O registo da vítima mortal acontece num momento em que se observam muitas dificuldades em avaliar o impacto do tsunami na remota nação insular do Pacífico Sul.O alto comissário de Tonga em Camberra, Curtis Tu'ihalangingie, disse à emissora pública australiana, ABC, que "infelizmente" as autoridades da nação do Pacífico foram informadas da morte de uma pessoa, observando que "".O diplomata disse que os aviões australianos e da Nova Zelândia, bem como a marinha Tongan estão a tentar avaliar os danos causados pela erupção da Hunga Tonga Hunga Ha'apai no arquipélago de 169 ilhas.O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) afirmou numa declaração no dia anterior que havia danos "significativos", bem como feridos menores e duas pessoas desaparecidas.OCHA salientou também que ainda não há contacto com as pessoas no arquipélago de Ha'pai, dizendo que as preocupações se concentram principalmente em Manga e Fonoi, duas ilhas que estão alinhadas com o mar.





Avaliação deficiente







Com a nação coberta de cinzas vulcânicas, de acordo com imagens aéreas, a tarefa de avaliar os danos é dificultada porque "", uma vez que só as chamadas locais ou internacionais podem ser feitas por satélite.Espera-se que em breve surja uma imagem da devastação, bem como das necessidades humanitárias da nação insular, que tem apenas um caso confirmado de covid-19, sendo que protocolos para evitar um "tsunami de covid" terão de ser seguidos à letra, disse Tu`ihalangingie.O Alto Comissariado da Nova Zelândia em Tonga afirmou na segunda-feira que havia relatos de "" na costa ocidental de Tongatapu, a principal ilha do país, incluindo a zona costeira da capital, Nuku'alofa.

A Cruz Vermelha estima que cerca de 80.000 dos 105.000 habitantes foram afetados por esta catástrofe natural, os peritos não excluem outros incidentes de atividade vulcânica.