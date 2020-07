Tubarão por espadarte. A fraude que engana milhares de consumidores

A poluição e as alterações climáticas também não ajudam, mas os biólogos são muito claros ao apontar para uma grande causa da extinção de tubarões no Mediterrâneo: o homem e a pesca.





E se até há uns tempos a razão principal estava no facto de serem apanhados pelas redes inadvertidamente, o facto é que agora são também apanhados com um propósito muito claro. Fraude.





Com a escassez de peixe no mar, como o atum ou espadarte, os pescadores acabam por apanhar tubarão. Apesar de ser um peixe com um valor de mercado baixo - até porque há poucas pessoas que comem tubarão - a realidade é que este peixe acaba por ser rotulado e vendido de forma fraudulenta.





Já na panela, digamos assim, ou seja, em restaurantes, o tubarão é muitas vezes cozinhado de forma a que seja difícil perceber o que se está a comer. As autoridades têm verificado que isso acontece com frequência em Itália e Espanha.





"Poucas pessoas sabem que estão a comer tubarão", disse ao The Guardian Simona Clò, diretora científica da MedSharks, uma Organização Não Governamental italiana.





Diz ainda esta especialista que, muitas vezes, as pessoas acabam também por comer tubarão porque compram sem saber. Os nomes para estes animais em italiano podem levar ao engano. Por exemplo, explica Simona Clò, tubarão azul em italiano diz-se Verdesca, que nada tem a ver com a palavra italiana para tubarão - squalo.





Clò afirmou ainda ao jornal britânico que encontram com frequência tubarão em pratos como sopa de peixe ou em misturas de peixes fritos.





Esta situação pode ser muito lucrativa. Um quilo de tubarão azul pode ser vendido por um euro enquanto que um quilo de espadarte vale 12 vezes mais.





A Guarda Costeira italiana diz que a venda fraudulenta de tubarão azul representa mesmo uma das três principais fraudes alimentares no país.





E, se só por si esta situação já é um problema grave, acresce que o risco para a saúde dos humanos é também ele elevado. A carne de tubarão pode ter elevados níveis de mercúrio e outros metais prejudiciais à saúde.





Outro problema, de acordo com os biólogos, é que com a pesca descontrolada aumenta o risco de proliferação de algumas espécies e a extinção de outras. Os tubarões são predadores. Com o seu desaparecimento, o efeito no mar é ainda imprevisível mas preocupante.