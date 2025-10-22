"Tudo pode mudar". Chefes militares franceses apelam à preparação para a guerra face à ameaça russa

O general francês apelou à França para que se prepare para enfrentar "ameaças que aumentam, tornam-se mais urgentes, mais radicais". Pierre Schill, que acaba de publicar o livro Le sens du commandement (O sentido do comando, em português), mostrou-se preocupada com uma situação em que "tudo pode mudar" muito rapidamente.





"Um equívoco pode acontecer e uma espiral pode se instalar. Não estou a dizer que isso é inevitável, pelo contrário. Digo que temos de ponderar de forma a evitar essa espiral. Por isso, temos de estar prontos a partir desta noite", observou Pierre Schill, ao microfone da RTL na manhã desta quarta-feira. "A partir desta noite, o exército francês está pronto para defender o nosso país e o nosso continente", afirmou o general francês.





"Estamos num mundo em que o recurso à força volta a ser algo que pode parecer normal para certas grandes potências", explicou Pierre Schill. "É o regresso dos impérios. Perante um império, ou somos vassalos ou somos inimigos. A Europa deve tomar o seu destino nas mãos", defendeu o general que destacou que "para ser livre, é preciso ser temido. E para ser temido, é preciso ser forte".

A ameaça russa à Europa?





Questionado sobre que ameaças pairam sobre o continente, Pierre Schill respondeu que "a ameaça russa na Europa é a maior". No entanto, existe "a ameaça de conflito de uma forma geral. Também estamos ligados a outros Estados por acordos de defesa que podem enfrentar a ameaça iraniana, por exemplo. O mundo continua muito instável, como tem estado nas últimas três décadas", observou. "Vimos as incursões de drones nas últimas semanas, os sobrevoos de caças russos", exemplificou.











Moscovo tentada a continuar a guerra no nosso continente





O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas francesas, Fabien Mandon, afirmou que o exército francês deve estar "preparado para um confronto dentro de três ou quatro anos" com a Rússia. Segundo o mais alto oficial francês, Moscovo "pode ser tentada a continuar a guerra no nosso continente". "O primeiro objetivo que dei às Forças Armadas é estarem preparadas para um conflito dentro de três ou quatro anos, que seria uma espécie de teste — talvez o teste já exista em formas híbridas — mas talvez mais violento", declarou.





Perante os deputados da Comissão de Defesa esta quarta-feira, onde justificou o "esforço de rearmamento" do país, Fabien Mandon recordou a amplitude da ameaça russa em França e na Europa.



"Há vários anos, é um ator muito agressivo no nosso espaço informativo, nomeadamente no contexto das eleições, que multiplica os ciberataques, que lançou uma guerra de agressão na Ucrânia, que utiliza a ameaça nuclear e que hoje provoca em espaços aéreos".





c/ agências internacionais