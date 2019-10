Tufão Hagibi já provocou mais de 30 mortos

Os pedidos de ajuda multiplicam-se. Grande parte do centro e do leste do país está submerso, porque muitos rios transbordaram.



Em Tóquio, o Tamagava inundou vários edifícios, incluindo um hospital. Foram raros os pisos térreos que escaparam à força da água na capital japonesa.



Estações dos comboios de alta velocidade, os chamados comboios bala ficaram debaixo de água. Em todo o país, o risco de catástrofe continua iminente.