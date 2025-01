Túmulo do líder da extrema-direita francesa Jean-Marie Le Pen foi vandalizado

A campa do líder da extrema-direita francesa "foi bastante danificada, penso que por golpes de marreta", contou Philippe Olivier, conselheiro especial de Marine Le Pen e marido da sua irmã mais velha Marie-Caroline, acrescentanto que a cruz celta no local "estava partida".





“Não há palavras para descrever aqueles que atacam o mais sagrado dos bens. Aqueles que atacam os mortos são capazes do pior contra os vivos”, afirmou Marie-Caroline Le Pen na rede social X.







Pas de mot pour qualifier les individus qui s’attaquent à ce qu’il y a de plus sacré. Ceux qui s’attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants. pic.twitter.com/KjmDrsxOzc — Marie Caroline Le Pen (@MCarolineLePen) January 31, 2025









De acordo com a imprensa nacional, as autoridades francesas fizeram o levantamento dos danos e comunicaram-nos à família Le Pen esta sexta-feira de manhã.







"Os gendarmes deslocaram-se ao local. Os danos parecem ser consideráveis", declarou Gilles Pennelle, eurodeputado do Rassemblement National (RN) e conselheiro regional da Bretanha, acrescentando que "é impossível vigiar a sepultura 24 horas por dia" e que "a cobardia juntou-se à abjeção".







Esta sexta-feira foi aberto um inquérito sobre a "violação de uma sepultura, de um túmulo, de uma urna funerária ou de um monumento erigidiso em memória de mortos", segundo o Ministério Público de Lorient, em França. O cemitério esteve encerrado para investigações e foi reaberto ao público a meio da tarde de sexta-feira.







Ao longo do dia várias figuras políticas manifestaram a sua indignação com o sucedido, com o ministro francês do Interior, Bruno Retailleau, a denunciar uma "abjeção absoluta" e o presidente da Câmara de Perpignan e vice-presidente do Rassemblement National, Louis Aliot, a prometer justiça: "vamos apanhá-los"







A neta de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, denunciou uma "infâmia", numa mensagem na rede social X. "Destruíram o túmulo dos nossos antepassados”, afirmou. "Podem pensar que podem partir-nos o coração, intimidar-nos, desencorajar-nos? Mas a nossa resposta será lutar cada vez mais convosco, geração após geração", acrescenta.





Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres.



Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?



Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération.



Notre détermination sera à la mesure de votre… pic.twitter.com/TyABsuLsIT — Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 31, 2025



Também Jordan Bardella, presidente do Rassemblement National, um partido herdeiro da Frente Nacional, criticou fortemente. "A profanação do túmulo de Jean-Marie Le Pen é um ato inqualificável, cometido por aqueles que não respeitam nem os vivos nem os mortos. A moral mais universal já condena os autores: espero que também eles sejam encontrados e severamente punidos pela lei”, escreveu na rede social X.







La profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen est un acte inqualifiable, commis par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts.



La morale la plus universelle réprouve déjà ses auteurs : je souhaite qu’ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice. — Jordan Bardella (@J_Bardella) January 31, 2025

Jean-Marie Le Pen morreu a 7 de janeiro, aos 96 anos, e foi sepultado a 11 de janeiro na sua cidade natal, em La Trinité-sur-Mer. Após o anúncio da sua morte, centenas de pessoas saíram às ruas de várias cidades francesas para celebrar a sua morte, entoando cânticos de protesto contra a extrema-direita e lançando fogos de artíficio e petardos.