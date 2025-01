Morreu figura histórica da extrema-direita francesa Jean-Marie Le Pen

(em atualização)







“Jean-Marie Le Pen, rodeado pela sua família e amigos, foi chamado de volta a Deus às 12h00 (11h00 em Lisboa) de terça-feira", declarou a sua família num comunicado enviado à AFP.





O nacionalista Jean-Marie Le Pen, fundador e ex-líder do Le Front National, morreu esta terça-feira, 7 de janeiro, aos 96 anos, depois de ter assegurado a longevidade da extrema-direita em França nos últimos 50 anos.





Desde o seu primeiro mandato em 1956, até à despedida da vida política em 2019, o líder histórico da extrema-direita teve um impacto profundo na vida política francesa, tendo sido candidato à presidência de França cinco vezes e chegado à segunda volta das eleições presidenciais de 2002 que perdeu contra Jacques Chirac.







A sua filha, Marine Le Pen, sucedeu-lhe na liderança do partido em 2011 que veio a transformar na última década, nomeadamente através de uma mudança de nome, o agora denominado Rassemblement National é atualmente uma das principais forças políticas do país.





Jean Louis Marie Le Pen nasceu a 20 de junho de 1928 no seio de uma família humilde em La-Trinité-sur-Mer, no este de França, e formou-se em direito, na Faculdade de Direito de Assas, em Paris. Serviu como legionário nas guerras de Indochina, em 1953, e Argélia, em 1957.



"Sempre serviu a França"



O atual presidente do Rassemblement National (RN) e eurodeputado, Jordan Bardella, reagiu "com tristeza" à morte do fundador do Front National, dirigindo as suas condolências à família e amigos, e em especial , a Marine Le Pen, numa mensagem publicada na rede social X.







“Alistado com o uniforme do exército francês na Indochina e na Argélia, tribuno do povo na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu, sempre serviu a França, defendeu a sua identidade e a sua soberania”, saudou na rede social X, Jordan Bardella.