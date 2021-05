Tunísia, Noruega e China convocam reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

Israel e os palestinianos, que multiplicam as suas ações armadas, deverão intervir durante esta nova sessão, que será pública, ao contrário das duas reuniões anteriores realizadas na segunda-feira e quarta-feira de manhã à porta fechada, disseram os diplomatas à agência noticiosa France-Press (AFP).Os Estados Unidos opuseram-se à adoção de uma declaração conjunta do Conselho de Segurança apelando a uma paragem dos combates, chamando-lhe "contraproducente" nesta fase, afirmaram fontes diplomáticas., escreveu o embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour, numa carta na quarta-feira dirigida a altos funcionários da ONU.O objetivo de uma nova reunião do Conselho de Segurança não é multiplicar "reuniões e projetos de textos", mas "", disse um diplomata, falando sob condição de anonimato, sem excluir outras iniciativas de países árabes na ONU.Quarta-feira de manhã, os Estados Unidos tinham, como já na segunda-feira, rejeitado uma proposta da Tunísia, Noruega e China para adotar uma declaração apelando a uma "desescalada, contenção, um cessar-fogo e um reinício das negociações".Israel recusa-se a permitir que o Conselho de Segurança se envolva no conflito e Washington, o seu mais próximo apoiante, concordou, disseram vários diplomatas.





Ataques continuam







Na quarta-feira à noite, cinco pessoas ficaram feridas quando um foguete atingiu um complexo residencial em Petah Tikva, perto de Tel Aviv.Desde que o conflito no enclave reacendeu no início da semana pelo menos 48 palestinianos morreram, entre os quais 14 crianças, e seis israelitas em território hebraico.

A fação palestiniana lançou vários mísseis contra o território israelita que chegaram a alcançar Jerusalém e Telavive. A resposta de Israel seguiu-se com mais de 500 bombardeamentos contra várias alegadas posições do Hamas e da "Jihad" Islâmica em Gaza.