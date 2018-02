Turquia ameaça militarmente os EUA e o Chipre

A Turquia sobe o tom da ameaça, e promete atacar até as tropas americanas na Síria devido ao apoio dado às milícias curdas e ainda lançar uma nova ofensiva militar contra o Chipre se o governo cipriota mantiver a intenção de explorar as reservas de gás, que estão na zona económica exclusiva de Nicósia.



O Presidente turco avisa mesmo que o mar Egeu e Chipre estão na zona de influencia da Turquia, com tudo o que isso implica.







E avisa as tropas dos EUA que apoiam as milícias curdas no norte da Síria que podem vir a sofrer com a ofensiva militar turca.