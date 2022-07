Turquia anuncia acordo com Ucrânia, Rússia e ONU para a exportação de cereais

As Nações Unidas aplaudem o passo em frente nas reuniões com a Rússia e a Ucrânia, em Istambul.



Nesta altura há 20 milhões de toneladas de cereais que estão retidos nos portos da região de Odessa.



O ministro turco da Defesa diz que vai ser acautelada uma das questões essenciais, que é a segurança das rotas de exportação no Mar Negro.