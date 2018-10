Turquia diz ter provas do assassínio de jornalista por autoridades sauditas

RTP07 Out, 2018, 10:04 / atualizado em 07 Out, 2018, 10:05 | Mundo

Segundo a fonte turca citada pela Reuters, "a primeira avaliação da polícia turca é de o sr. Khashoggi ter sido morto no Consulado da Arábia Saudita em Istambul".





O correspondente da Al Jazeera em Istambul referiu que já se prepara um funeral de Khashoggi, mas sem haver qualquer indicação de que este seja feito com o corpo da vítima, ou sequer que exista alguma certeza sobre o local onde esse corpo se encontra.





A mesma Al Jazeera soube entretanto que uma delegação de 15 funcionários sauditas chegou à Turquia há quatro dias, no próprio dia em que Khashoggi desapareceu no interior do Consulado. Segundo o correspondente daquela televisão qatari, "os funcionários sauditas viajaram para Istambul na terça feira, em dois voos diferentes".





Desconhece-se ainda se se tratava de diplomatas, de funcionários da segurança, ou de ambos.





O partido governamental turco prometeu revelar os detalhes deste episódio e foi acrescentando que o país se encontra sensibilizado ao "mais alto nível" pelo destino do jornalista.







Segundo Al Jazeera, as autoridades turcas dizem ter em seu poder material de vídeo mostrando detalhes do assassínio. Espera-se ainda hoje uma declaração do presidente Erdogan sobre o tema.





Tudo indica que as relações entre a Turquia e a Arábia Saudita se encaminhem para uma crise de proporções significativas, embora os fortes laços entre os dois países possam explicar a circunspecção das autoridades turcas nos quatro primeiros dias do desaparecimento do jornalista.





Para já, o embaixador saudita foi formalmente convocado na sexta feira a apresentar-se no Ministério dos Negócios Estrangeiros.





O príncipe real saudita, Mohammed bin Salman disse entretanto em entrevista à agência Bloomberg que as autoridades sauditas estão dispostas a permitir que a polícia turca reviste as instalações do Consulado. Um grupo de jornalistas foi convidado a visitar o Consulado para verificar que Khashoggi não se encontra aí.





Contudo, a sua noiva, que ficou a esperá-lo à porta, não voltou a vê-lo. O jornalista exilado nos EUA necessitava de documentos sauditas para poder casar-se e foi requerê-los no Consulado.





Para diversas fontes turcas, a revista ao Consulado é inconclusiva, porque o mais provável é o jornalista ter sido morto e o seu corpo evacuado em viatura diplomática.