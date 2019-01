Turquia e EUA em braço de ferro devido à questão sírio-curda

Graça Andrade Ramos - RTP08 Jan, 2019, 18:47 / atualizado em 08 Jan, 2019, 20:09 | Mundo

Em resposta a tais exigências dos EUA, Erdogan disse esta terça-feira que a Turquia está, pelo contrário, pronta para uma nova incursão militar no norte da Síria, para combater os grupos "terroristas" naquela região.







Ancara considera as forças curdas como "terroristas", devido à luta armada daquele povo para recuperar o seu território, o Curdistão, tripartido há 100 anos pela Turquia, Síria e Iraque, após a desagregação do Império Otomano. Na Turquia, a luta armada curda contra o domínio de Ancara é conduzida pelo PKK.

"Muito em breve, iremos agir para neutralizar os grupos terroristas na Síria, e iremos abater outros grupos terroristas que possam tentar impedir-nos de o fazer", afirmou o Presidente turco no Parlamento, perante deputados do seu partido, o AKP, Partido da Justiça e do Desenvolvimento.







"Os preparativos para as nossas operações estão quase todos finalizados", revelou.

Desdém turco

"A mensagem que Bolton deixou em Israel é inaceitável. Não nos é possível engoli-la", barafustou. "John Bolton cometeu um erro grave", atirou ainda na tribuna do Parlamento.







A Turquia irá confrontar as YPG da mesma forma que irá combater o Estado Islâmico, afirmou ainda.

Fracasso de Bolton

A visita de John Bolton à Turquia está assim a ser vista com um fracasso e um embaraço para parte dos responsáveis da Administração Trump.





Estes têm estado a tentar fazer marcha atrás em parte do anúncio da retirada americana da Síria com que o Presidente Donald Trump surpreendeu o mundo em dezembro de 2018.

Os EUA apoiam as Forças Democráticas Sírias (FDS) no terreno, um grupo que une árabes e cristãos sírios liderados pelas forças curdos, numa ofensiva contra o Estado Islâmico no leste da Síria na fronteira com o Iraque.

Em Ancara, John Bolton reuniu-se apenas com o porta-voz da presidência turca, İbrahim Kalın, e nem sequer o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia enviou um representante.



O conselheiro de Trump terá aproveitado aliás a reunião com Kalin para repetir o que disse em Israel, que os Estados Unidos se irão opor a quaisquer abusos infligidos aos seus aliados curdos na Síria, que treinaram e armaram para enfrentar o Estado Islâmico.







De acordo com o seu gabinete, Bolton afirmou depois não se sentir desdenhado por Erdogan na sua visita à Turquia, já que os planos de conversações entre ambos não haviam sido confirmados.





Um porta-voz do Pentágono afirmou entretanto que as forças da coligação anti-jihadista, sob comando americano, continuavam a dar assistência "aos parceiros sírios, com apoio aéreo e bombardeamentos de artilharia no vale do Eufrates".

Exigências de Ancara

Apesar de tudo, Kalin pareceu satisfeito com o resultado da reunião de cerca de duas horas.







"Estamos satisfeitos com a decisão do Presidente Trump de retirar da Síria", afirmou aos repórteres.







"Só que ela necessita de ser clarificada, quanto ao tipo de estruturas que serão deixadas para trás, o que irá suceder às armas pesadas que foram colocadas no terreno, qual o destino das bases militares americanas e dos centros de logística", referiu.

A Turquia pretende que os EUA entreguem as suas 16 bases na Síria quando retirar as cerca de duas mil tropas ali estacionadas, e que recolham o armamento distribuído às YPG, precisou Kalin, sublinhando que foi informado pelas autoridades norte-americanas de que estavam já a trabalhar na questão das armas.



Turquia em vez dos EUA

As garantias não serão suficientes, já que o porta-voz de Erdogan avisou que Ancara quer saber como e quando irão os EUA "terminar" as suas relações com as YPG na Síria.

"Dizer 'a Turquia irá massacrar os curdos se entrar na Síria', não passa de propaganda do PKK e os Estados Unidos deviam evitar tais comentários", recomendou.





Kalin revelou também que entregou aos americanos dois dossiers, um com informações sobre as políticas turcas para "abraçar os irmãos curdos" na região, e outro sobre os "crimes" cometidos pelas YPG na Síria e alegadas violações dos direitos humanos cometidas pelos seus elementos.

Périplo de Pompeo

A Administração norte-americana tem ainda o chefe da sua diplomacia, Mike Pompeo, numa série de visitas aos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo, Egipto, Bahrein, Abu Dabi, Qatar, Arábia Saudita, Omã e Koweit. Uma visita a Bagdade não está confirmada.







O Secretário de Estado esteve já esta terça-feira em Amã, capital da Jordânia e um dos principais aliados dos EUA na região no combate contra os jihadistas, grupos armados radicais islamitas, e contra o Irão. De acordo com analistas, Washington espera conseguir formar no Médio Oriente uma aliança de vários países, para combater o radicalismo islâmico e o regime xiita de Teerão, rival regional da monarquia saudita.



"As ameaças mais sérias que pairam sobre a região são o Daesh e a Revolução Islâmica", afirmou Pompeo em conferência de imprensa ao lado do seu homólogo jordano, Aymane Safadi.





"A coligação para contrariar a revolução iraniana é hoje tão eficaz como ontem, e espero realmente que continue a sê-lo, e até se reforce, amanhã", referiu.

