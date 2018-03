Turquia afirma que controla totalmente cidade síria de Afrin

RTP18 Mar, 2018, 09:26 / atualizado em 18 Mar, 2018, 10:55 | Mundo

“As Forças Sírias Livres, que são apoiadas pelas forças armadas turcas, tomaram o controlo total do centro de Afrin esta manhã às 8h30”, anunciou o presidente turco. Erdogan acrescentou que ainda estão em curso operação de desminagem em Afrin, principal cidade da região que tem o mesmo nome.



A cidade de Afrin era o principal objetivo da ofensiva lançada a 20 de janeiro pela Turquia contra a milícia curda do YPG. Ancara considera que esta milícia é uma organização terrorista. No entanto, estes combatentes têm sido apoiados e armados pelos Estados Unidos para combater o autoproclamado Estado Islâmico.



A ofensiva turca foi lançada há cerca de dois meses. Ancara estava contra o fortalecimento curdo junto à fronteira e contrariou a vontade dos Estados Unidos, que tinha apoiado os curdos na luta contra os radicais islâmicos.

Centenas de mortos

Depois de Erdogan, o Estado-Maior turco também declarou num comunicado que o centro da cidade estava a pa rtir de agora "sob controlo"."As operações de busca de minas e de outros explosivos prosseguem", adianta o Estado-Maior no comunicado.Segundo dados do Exército turco, 46 soldados turcos morreram desde o lançamento da ofensiva contra Afrine, denominada "Ramo de oliveira"."Agora, a bandeira turca flutua no local! A bandeira das Forças sírias livres flutua no local!", afirmou Erdogan, que falava durante uma cerimónia de comemoração da batalha dos Dardanelos, durante a Primeira Guerra Mundial.Os combates levaram à saída de 150 mil pessoas de Afrin, só nos últimos dias. Mil e quinhentos combatentes curdos morreram em dois meses de ofensiva turca.Antes do anúncio feito por Erdogan, os grupos aliados de Ancara tinham anunciado em comunicado que "entraram na cidade pelo leste e oeste". Os avanços deste domingo foram precedidos de intensos bombardeamentos nas últimas horas e de fogo de artilharia contra a cidade de Afrin e arredores, além de intensos combates entre as tropas turcas e a milícia curdo-síria YPG.Desde o início da ofensiva, em 20 de janeiro último, pelo menos nos 289 civis, incluindo 43 menores e 28 mulheres, segundo os últimos números do Observatório Sírio do Direitos Humanos, uma organização não-governamental britânica que monitoriza o conflito sírio.Os contínuos bombardeamentos e o iminente ataque terrestre turco forçaram o êxodo massivo da zona de cerca de 200.000 civis desde a passada sexta-feira, fazendo temer um novo drama humanitário num país que entrou no oitavo ano de guerra, da qual já resultaram mais de 350.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados, segundo o observatório.