Turquia. Está detido pela polícia um advogado da Embaixada alemã

Segundo o Spiegel online , a detenção ocorreu já em meados de setembro, mas só agora veio a público. O detido era o chamado "advogado de cooperação", comissionado pela Embaixada para averiguar se cidadãos turcos candidatos a asilo político na Alemanha têm processos a correr contra si na Turquia ou se correm o risco de ser presos se regressarem à Turquia. As informações recolhidas pelo jurista eram depois encaminhadas para o Serviço Federal de Migração e Refugiados, para que este decidisse sobre os pedidos de asilo.





Como, neste momento, o "advogado de cooperação" tratava de cerca de50 casos, o Governo Federal alemão receia que a polícia turca acabe por ficar a saber a identidade dos candidatos a asilo alemão, ou em interrogatórios feitos ao detido ou em documentação que tenha encontrado na posse deste. Ficando a conhecer a identidade dos candidatos, o serviço secreto turco (MIT) depois pressioná-los ou ameaçá-los.







Entre as possíveis vítimas de pressões policiais turcas encontram-se especialmente dirigente políticos curdos ou membros do grupo Gülen. Vários foram já avisados pelas autoridades alemãs, que davam como certo o conhecimento obtido pela polícia turca sobre as suas identidades.





O Governo alemão receia também que a Turquia lance uma campanha a acusá-lo de ajudar a fuga de oposicionistas ou que o "advogado de cooperação" seja condenado a uma pesada pena de prisão. O embaixador alemão em Ankara, Martin Erdmann, tem tentado explicar às autoridades turcas que a recolha de informações sobre a situação judicial dos requerentes de asilo é prática corrente na Europa.