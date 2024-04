Turquia reivindica ter abatido 19 combatentes curdos no Iraque e na Síria

"Continuamos a nossa luta com todas as nossas forças pelos nossos mártires, pela nossa nação! As nossas heroicas forças armadas turcas neutralizaram 15 terroristas do PKK no norte do Iraque e quatro terroristas do PKK/YPG no norte da Síria", declarou o ministério na rede social X.

As Unidades de Proteção Popular (YPG) são os guerrilheiros curdos na Síria, aliados do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um islamista, esteve segunda-feira no Iraque, onde instou a administração central de Bagdade e a administração autónoma curda de Erbil a lutarem em conjunto contra a presença do PKK no Iraque.

"Tanto no Iraque como na Síria, o pântano do terrorismo secará não só com os nossos esforços, mas também com os esforços conjuntos das administrações de ambos os países", sublinhou Erdogan ao falar a jornalistas turcos no voo de regresso de Bagdade.

"O ideal seria que os nossos vizinhos tomassem as medidas necessárias contra as ameaças que emanam dos seus territórios e, juntos, deveríamos continuar esta luta", continuou o Presidente turco.

O PKK iniciou a luta armada em 1984 para exigir a autonomia dos cerca de 12 milhões de curdos que vivem na Turquia e, desde então, mais de 45.000 pessoas foram mortas nesta guerra não declarada entre os rebeldes e as forças de segurança turcas.

O PKK tem a sua principal base no norte do Iraque, na região autónoma curda, governada pelo Partido Democrático do Curdistão (KDP) e pela União Patriótica do Curdistão (PUK). Ancara mantém boas relações com o KDP, mas critica o apoio da UPK aos rebeldes do PKK.

Há semanas que Erdogan anuncia uma intensificação das operações militares turcas no norte do Iraque durante os meses de verão, com o objetivo de eliminar as posições do PKK.

Segunda-feira, em Bagdade, Erdogan, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, instou as autoridades iraquianas a expulsarem o PKK "o mais rapidamente possível" do seu território.

Em março, o Iraque proibiu as atividades do PKK no país, com Erdogan a manifestar segunda-feira a disponibilidade turca para apoiar os esforços de Bagdade.

Al-Sudani destacou que "o Iraque não permitirá que o seu território seja utilizado para atacar os seus vizinhos" e sublinhou que a Constituição do país é respeitada.

"A segurança do Iraque e da Turquia é indivisível. A segurança e a cooperação bilateral são importantes para a região", defendeu.