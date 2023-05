Turquia. Urnas abriram para a segunda volta das presidenciais

Foto: Sedat Suna - EPA

A Turquia escolhe hoje o futuro Presidente do país. As urnas já abriram para a segunda volta das eleições presidenciais. Na corrida estão Recep Tayyip Erdogan, no poder há duas décadas, e Kemal Kiliçdaroglu, líder da oposição laica e de centro-esquerda.